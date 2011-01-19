Разработка модулей клиентской части веб прилодения. Необходимо знание: css, jquery, javascript а так же div вестки. Работа сдельная. Разработка модулей для веб приложения. Знание HTML,CSS, Mysql, PHP, библиотеки Jquery ...
Автоматическое управление новостями
На новостном сайте ручное управление новостями ( выведение на главную, добавление в информеры) нужно перевести в автоматический режим.
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