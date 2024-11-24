Автоматизация анализа сайта через GPT или другим способом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки184 просмотра

Задача: в гугл таблице есть список сайтов , которые GPT должен проанализировать и ответить на наши вопросы, готовый результат нужно добавить в гугл таблицу.

Есть готовый Промт для GPT

ChatGPTАвтоматизация процессов
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