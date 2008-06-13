Автоматизация обменного пункта валют

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки256 просмотров

Есть сайт - пункт автообмена эл.валют. Нужно сделать скрипт, анализирующий состояние рынка и в автоматическом режиме корректировать курсы. Подробности ТЗ обговорим при личном общении. У програмиста должен быть практический опыт работы по созданию АОП и мониторингов обменных пунктов.

17 лет назад
emer
Roman 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_freelance
Фриланс 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад
$2500

Заявки фрилансеров

mr_freelance
Фриланс 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад