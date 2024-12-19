Автоматизация приемки товара на склад в "Мой склад" срочно

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Закрыт3 заявки6 просмотров

Автоматизация приемки товара на склад в "Мой склад" срочно

 

Задача

Автоматизация приемки товара на склад в "Мой склад"

Цель: Сделать автоматическую приемку товара на склад после поступления заказа покупателя из Bitrix24.
Описание процесса:
1. Получение заказа:
- Заказ покупателя поступает из системы Bitrix24.
2. Автоматическая обработка:
- Система "Мой склад" автоматически обрабатывает заказ и делает приёмку товара на склад учитывая что поставщик и покупатель одно и тоже лицо.
3. Распределение товара:
- Товар из заявки автоматически распределяется в "Моем складе" в ячейку, соответствующую названию контрагента, указанного в заказе.

1С-БитриксАвтоматизация процессов
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