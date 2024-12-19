Автоматизация приемки товара на склад в "Мой склад" срочно

Задача

Автоматизация приемки товара на склад в "Мой склад"



Цель: Сделать автоматическую приемку товара на склад после поступления заказа покупателя из Bitrix24.

Описание процесса:

1. Получение заказа:

- Заказ покупателя поступает из системы Bitrix24.

2. Автоматическая обработка:

- Система "Мой склад" автоматически обрабатывает заказ и делает приёмку товара на склад учитывая что поставщик и покупатель одно и тоже лицо.

3. Распределение товара:

- Товар из заявки автоматически распределяется в "Моем складе" в ячейку, соответствующую названию контрагента, указанного в заказе.