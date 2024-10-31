Требуется разработчик для создания приложения на Ethereum Mainnet для торговли токенами с лимитными ордерами через Uniswap V2. Необходимы смарт-контракт на Solidity, бэкенд на Node.js для отслеживания цен в реальном времени, а также фронтенд на HTML, JavaScript и CSS. Все функции должны быть протестированы на Ethereum Mainnet с реальными токенами.