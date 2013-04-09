Автоматизация создания документов .doc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Добрый день.

Задача: автоматизировать создания коммерческого предложения (далее КП).

Итак, есть КП в doc формате. Информация для его заполнения берется из 3 источников (2 cvs файла и один xls). Необходимо, чтобы информация из "источников" автоматически заполнялась в готовый шаблон КП.

Есть возможность заменить "источники" на API.

Подробное ТЗ вышлю в личку.

Предложения без ориентировочной стоимостью не рассматриваю.

12 лет назад
SeRbIu
32 года
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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