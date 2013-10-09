Автоматизация занесения данных в CRM

Нужен скрипт парсера YML файла (яндекс маркет). Чтобы вытаскивал информацию с файла YML, заносил в базу магазина. Нужно чтобы управление выводилось в админке и была функция выключения парсинга цен, картинок. всего 6-8 позиций. ...