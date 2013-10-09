Автоматизация занесения данных в CRM

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка106 просмотров
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Нужно настроить автоматическую отсылку почты и занесение данных юзеров в CRM.

10 лет назад
alat
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
Евгений снова прекрасно выполнил задание, отличный специалист. Рекомендую!
success :)
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