Требуется оптимизация работы сайта на WordPress, который перегружает сервер. Необходим анализ логов и выполнение действий для улучшения производительности и снижения нагрузки на Apache. Ищем специалиста в веб-программировании для решения данной проблемы.
Автоматизацию процессов с использованием ИИ
1. Цели проекта
Создание автоматизированной системы для оптимизации бизнес-процессов кредитно-брокерской компании, включая анализ кредитной истории, проверку задолженностей, мониторинг переписок брокеров, управление задачами и интеграцию с CRM. Основные цели:
• Минимизация ошибок при работе с клиентами.
• Ускорение обработки заявок.
• Повышение прозрачности и эффективности работы брокеров.
2. Этапы реализации
Этап 1: Базовая автоматизация
1. Подключение ИИ-бота для анализа кредитной истории клиентов:
• Исключение ошибок.
• Выявление ключевых факторов, таких как положительные и отрицательные стороны кредитной истории.
• Сохранение результатов анализа в карточке клиента в CRM.
2. Интеграция с АМО CRM для автоматической передачи данных.
3. Настройка уведомлений для брокеров о новых сообщениях от клиентов.
Этап 2: Проверка задолженностей
1. Интеграция с сервисами проверки ФНС и ФССП.
2. Автоматическое сохранение результатов проверок в карточке клиента.
Этап 3: Управление задачами
1. Внедрение ИИ для автоматической постановки задач брокерам на каждом этапе работы с клиентом:
• Запрос необходимых данных.
• Подготовка документов.
• Завершение этапов сделки.
2. Создание интерфейса для подтверждения задач руководителем и контроля выполнения.
3. Настройка системы уведомлений о просрочке задач.
Этап 4: Мониторинг переписок
1. Мониторинг временных метрик:
• Время ответа брокера клиенту.
• Количество сообщений без завершения задачи.
2. Построение модели NLP для анализа тональности переписок (в будущем).
3. Уведомления руководства о нарушениях в переписке.
Этап 5: Расширенная аналитика и контроль
1. Автоматическая генерация стратегий работы с клиентом на основе данных кредитной истории, задолженностей и анкетирования.
2. Расширение мониторинга:
• Анализ содержания переписки для выявления нарушений тональности или неправильного общения.
3. Функциональные требования
1. ИИ-бот для анализа данных:
• Модель обучена на реальных данных кредитных историй.
• Автоматическое выявление рисков и формирование выводов.
• Генерация рекомендаций для брокера.
2. Мониторинг переписок:
• Контроль времени ответа брокера клиенту.
• Фиксация несоблюдения правил общения (время реакции, отсутствие действий по переписке).
• В будущем — анализ тональности сообщений через NLP.
3. Уведомления и задачи:
• Уведомления брокеров о новых сообщениях клиентов.
• Постановка задач с дедлайнами и приоритетами.
• Эскалация задач при нарушении сроков.
4. Интеграция с CRM (АМО CRM):
• Использование API для передачи данных между ботом и CRM.
• Автоматическое создание и обновление карточек клиентов.
• Хранение результатов анализа, переписок и задач в CRM.
5. Безопасность данных:
• Шифрование данных на этапе передачи (HTTPS) и хранения (AES-256).
• Логирование доступа к данным.
• Соответствие требованиям законодательства РФ (152-ФЗ о персональных данных).
4. Технические требования
1. Технологии:
• Python, Node.js для разработки ИИ-ботов.
• AI/ML для анализа данных.
2. Облачные платформы:
• AWS, Яндекс.Облако.
3. Интеграции:
• API АМО CRM.
• Сервисы ФНС и ФССП.
5. Ожидаемые результаты
1. Сокращение времени на обработку заявок.
2. Исключение ошибок при анализе кредитной истории и задолженностей.
3. Повышение качества работы брокеров за счет контроля и автоматизации задач.
4. Прозрачность процесса работы с клиентами для руководства.
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