Автоматизировать поднятие темы (bump) на форумах

Нужно автоматизировать поднятие (bump) темы на форумах. На данных форумах есть специальная кнопка которую нужно нажать для поднятие темы в

не очереди. Нажатие платное, оплачивается с баланса форумного кошелька.

Думаю что это можно реализовать с помощью макросов для управления

мышкой, есть программы для этого, mouse robot и другие. Возможно

существует какой то специализированный софт для работы с форумами.

Куплена ВПСка под это дело. Нужно что бы всё работало там само, без

подключенного к впске юзера. Должно подниматься шесть тем каждые два

часа на 2ух форумах. по 3 на каждом. Цена обсуждается