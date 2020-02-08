Автоматизировать поднятие темы (bump) на форумах

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Нужно автоматизировать поднятие (bump) темы на форумах. На данных форумах есть специальная кнопка которую нужно нажать для поднятие темы в

не очереди. Нажатие платное, оплачивается с баланса форумного кошелька.

Думаю что это можно реализовать с помощью макросов для управления

мышкой, есть программы для этого, mouse robot и другие. Возможно

существует какой то специализированный софт для работы с форумами.

Куплена ВПСка под это дело. Нужно что бы всё работало там само, без

подключенного к впске юзера. Должно подниматься шесть тем каждые два

часа на 2ух форумах. по 3 на каждом. Цена обсуждается

4 года назад
aracelt
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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