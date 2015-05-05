Автопубликация на доску объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок67 просмотров

Добрый день!

Требуется написать скрипт/программу, для автопубликации объявлений с текстом и фотографиями и заданной частотой публикации.

Доска объявлений — 999.md

10 лет назад
order_max
Сергей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров