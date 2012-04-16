Авторегистрация доменов

Здравствуйте!

Необходим скрипт по проверки на доступность и авторегистрации доменов. Суть:

1. Задается список доменов. Домены через заданный интервал времени проверяются на доступность.

2. В случае доступности домена он должен автоматически регистрироваться у выбранного регистратора без использования API, то есть непосредственно через профиль на сайте регистратора.

Желателен опыт создания подобных скриптов, автозаполнялок и так далее.

Дополнительно все обговорю с желающими поработать.

Я не стучу в асю, пишите все свои предложения по срокам и стоимости здесь.