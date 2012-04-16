Авторегистрация доменов

Добрый день. Вот сайт http://www.linzgallery.ru/ ссылка Вход не работает, нужно поправить и Нужно убрать выбор способа оплаты в оформлении заказа и фразу над окном комментария заменить на: Пожалуйста, укажите адрес доставки и удобное время для получения заказа, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходим скрипт по проверки на доступность и авторегистрации доменов. Суть:
1. Задается список доменов. Домены через заданный интервал времени проверяются на доступность.
2. В случае доступности домена он должен автоматически регистрироваться у выбранного регистратора без использования API, то есть непосредственно через профиль на сайте регистратора.
Желателен опыт создания подобных скриптов, автозаполнялок и так далее.
Дополнительно все обговорю с желающими поработать.
Я не стучу в асю, пишите все свои предложения по срокам и стоимости здесь.
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