Требуется специалист для снижения задержек аудиопотоков в проекте на WebRTC и Node.js. Задачи включают анализ текущей архитектуры, настройку SFU-сервера и оптимизацию задержек. Опыт с Mediasoup, Jitsi и аудиокодеками необходим. Предусмотрено масштабирование и интеграция с IP-телефонией в будущем.
Автозаполнение формы заявки на стороннем сайте
Каждый понедельника сайт открывает форму заявки (из 10 полей примерно). Данная форма заявки открывается с 08:00-10:00 и появится форма может в любое время всего лишь на пару минут.
Необходимо написать скрипт, который будет автоматически отправлять данные в форму заявки на этот сайт, сразу как эта форма будет появляться
Заявки фрилансеров
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