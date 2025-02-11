Автозаполнение формы заявки на стороннем сайте

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок183 просмотра

Каждый понедельника сайт открывает форму заявки (из 10 полей примерно). Данная форма заявки открывается с 08:00-10:00 и появится форма может в любое время всего лишь на пару минут.

Необходимо написать скрипт, который будет автоматически отправлять данные в форму заявки на этот сайт, сразу как эта форма будет появляться

Написание скриптов
3 месяца назад
Millersuperpro
Михаил 
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