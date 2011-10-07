База данных с поиском, динамика, фильтр

Нужно сделать базу данных с веб интерфейсом для ввода данных определенного типа. Хостинг имеется.

Авторизация, несколько уровней доступа(ограничение в просмотре нескольких полей, что бы выбирать можно было что показать что скрыть.), динамическое заполнение, поиск, фильтры.

Сделать максимально просто без излишеств. PHP+MySQL

Пожалуйста, отзовитесь как можно быстрее.

skype: svetlanka-lyashenko , [email protected]