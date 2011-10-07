База данных с поиском, динамика, фильтр

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок328 просмотров

Нужно сделать базу данных с веб интерфейсом для ввода данных определенного типа. Хостинг имеется.

Авторизация, несколько уровней доступа(ограничение в просмотре нескольких полей, что бы выбирать можно было что показать что скрыть.), динамическое заполнение, поиск, фильтры.

Сделать максимально просто без излишеств. PHP+MySQL

Пожалуйста, отзовитесь как можно быстрее.

skype: svetlanka-lyashenko , [email protected]

MySQLPHP
14 лет назад
zenlounge
Антон 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка проекта на Yii Framework

    Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются ...

    Yii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт на perl

    Есть скрипт написанный на perl. Его функция - прокси, работает нормально, но на одном сайте в 2ух местах работать не хочет. Нужно его заточнить под этот сайт. Нужен программист хорошо программирующий ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форма заказа звонка с сайта.

    $30

    Нужна форма, как на www.uchetnalogipravo . ru или в модальном окне goldenpack . ru , только надо добавить: 1. Еще дополнительное поле - тема звонка. Необязательное к заполнению. 2. Проверку на количество введенных ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Игра "Одевалка для девочек"

    Есть магазин, продающий одежду (торговая площадь с кучей небольших бутиков). Для него нужна игра - одевалка модели для девочек. Стандартная такая одевалка с одной особенностью: одежда должна подгружаться с сервера. Вся одежда разбита по папкам. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дороботать модуль импорт/экспорт Opencart

    Здравствуйте! Возникла потребность в доработке модуля импорт/экспорт (http://opencartforum.ru/files/file/21-importexport/), а именно прикрутить модуль дополнительные поля (http://opencartforum.ru/files/file/69-webme-additionalfields-free/)! Т.е необходим экспорт и импорт доп. полей, т.к как заполнять вручную долго! Жду Ваших предложений, а также ...

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг данных для создания прайса

    Необходимо создать php-скрипт для ежедневного парсинга торгового каталога сайта и сохранения данных в Excel-совместимый файл. Данные на сайте храняться в нескольких каталогах в табличной форме. Каждая позиция содержит следующие данные: Артикул ...

    Парсинг данныхPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание простейшей партнерской программы

    $100

    Нужно создать простейшую партнерскую программу по выкупу трафика с сайтов партнера. Ничего сложного делать не нужно - обычная регистрация, количество пришедших уников и заработок ОБЯЗАТЕЛЬНО - отвественный, много свободного времени в сети, с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад