Бегущая строка с регулировкой скорости

Веб-программированиеЗавершен2 заявки187 просмотров
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Есть java-скрипт бегущей строки с регулировкой скорости (нашел в инете и чуть подправил). Однако открывается он только в IExplorer, а при вставке другого текста не открылся вообще.

Нужно это поправить. Прикрепляю архив с двумя htm-файлами (открывающийся и неоткрывающийся) и картинкой для кнопок.

12 лет назад
ludvik
Людвиг 
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
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