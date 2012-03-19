Бегущая строка с регулировкой скорости

Есть java-скрипт бегущей строки с регулировкой скорости (нашел в инете и чуть подправил). Однако открывается он только в IExplorer, а при вставке другого текста не открылся вообще.

Нужно это поправить. Прикрепляю архив с двумя htm-файлами (открывающийся и неоткрывающийся) и картинкой для кнопок.