Бекенд и фронтенд разработка

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Закрыт2 заявки303 просмотра

Ищем в команду бэкенд и фроненд разработчика. C аккуратным кодом, который не нужно править. На фулл или парт-тайм. У нас свои проекты: платежная система и маркетплейс услуг красоты glow.day
Сейчас ищем разработчиков преимущественно в первый проект, так как он быстро растет
Бэкэнд стек: Typescript, nestjs, postgresql
Фронтенд стек: Typescript, Nuxt 3/Vue 3, Composition api, Tailwind css
Если интересно сотрудничество, пожалуйста заполни информацию о себе
1. Какую ищешь занятость на фул или парт-тайм? Если второе, то сколько часов в день?
2. Какая ставка работы в час?
3. В какое время доступен для связи (по мск)?

NestJSNuxtPostgreSQLTailwind CSSTypeScriptVue.jsРазработка бэкендаРазработка фронтенда
4 месяца назад
guest_1734691698996
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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