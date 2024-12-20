Ищем в команду бэкенд и фроненд разработчика. C аккуратным кодом, который не нужно править. На фулл или парт-тайм. У нас свои проекты: платежная система и маркетплейс услуг красоты glow.day

Сейчас ищем разработчиков преимущественно в первый проект, так как он быстро растет

Бэкэнд стек: Typescript, nestjs, postgresql

Фронтенд стек: Typescript, Nuxt 3/Vue 3, Composition api, Tailwind css

Если интересно сотрудничество, пожалуйста заполни информацию о себе

1. Какую ищешь занятость на фул или парт-тайм? Если второе, то сколько часов в день?

2. Какая ставка работы в час?

3. В какое время доступен для связи (по мск)?