Бэкенд: Настроить управление медиапланами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

4.1 Создание медиапланов с распределением бюджета по агентствам
4.2 Редактирование бюджета медиапланов для отдельных агентств
4.3 Настройка видимости данных для менеджера и агентств
4.4 Согласование медиапланов по агентствам
4.5 Управление доступом к редактированию для отдельных агентств
4.6 Уведомления о статусах и изменениях в распределении бюджета по агентствам

Подробное описание

https://docs.google.com/document/d/1lVL2TMRps1UivN5I5AFUAq30b7nEqAWlEq-Cb9Rd9tw/edit?tab=t.0#heading=h.xewbx9sd34zp

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