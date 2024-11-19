4.1 Создание медиапланов с распределением бюджета по агентствам

4.2 Редактирование бюджета медиапланов для отдельных агентств

4.3 Настройка видимости данных для менеджера и агентств

4.4 Согласование медиапланов по агентствам

4.5 Управление доступом к редактированию для отдельных агентств

4.6 Уведомления о статусах и изменениях в распределении бюджета по агентствам



Подробное описание

https://docs.google.com/document/d/1lVL2TMRps1UivN5I5AFUAq30b7nEqAWlEq-Cb9Rd9tw/edit?tab=t.0#heading=h.xewbx9sd34zp