Необходим специалист по веб-программированию для создания интеграции с системой Opera PMS. Ищем профессионала с опытом работы в данной области для успешного выполнения задачи.
Бэкенд-разработка для образовательного приложения
Описание проекта:
Бэкенд-разработка для образовательного приложения для школы английского языка.
Технологический стек:
- Бэкенд: TypeScript, Node.js, Koa, Ramda, Knex, Yup
- Фронтенд: TypeScript, React (v18.3.1), Vite, Tailwind CSS, Effector
- Локализация: i18next, i18next-icu
- СУБД: PostgreSQL
- Контейнеризация: Docker
Задачи проекта:
1. Расширение функционала словаря-тренажера (аналог Anki)
- Оптимизация текущего модуля, устранение багов.
- Добавление нового функционала для улучшения пользовательского опыта.
2. Внедрение новых ролей пользователей:
- Реализация ролей "Преподаватель" и "Администратор" с соответствующими правами.
- Интеграция с CRM-системой через API для авторизации по ID.
3. Создание модуля уведомлений:
- Страница /notifications для студентов и персонала, где можно включить уведомления.
- Возможность массовой рассылки уведомлений с фильтрацией по группам, филиалам и т. п.
Требования к кандидату:
- Уверенное владение Node.js и TypeScript.
- Опыт работы с PostgreSQL, Knex, Koa.
- Навыки интеграции с внешними API.
- Умение работать в команде и адекватно коммуницировать.
Ожидаемые результаты по завершении 3 месяцев:
- Функционал словаря-тренажера расширен и оптимизирован.
- Новые роли пользователей внедрены и интегрированы с CRM.
- Модуль уведомлений разработан и успешно функционирует.
Примечание:
Сейчас над проектом работает фулстек-разработчик. Фрилансер подключается для усиления бэкенд-части и точечной помощи по задачам.
В сопроводительном письме укажите, пожалуйста, предполагаемый бюджет на выполнение данного проекта.
Заявки фрилансеров
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