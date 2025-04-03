Описание проекта:

Бэкенд-разработка для образовательного приложения для школы английского языка.

Технологический стек:

- Бэкенд: TypeScript, Node.js, Koa, Ramda, Knex, Yup

- Фронтенд: TypeScript, React (v18.3.1), Vite, Tailwind CSS, Effector

- Локализация: i18next, i18next-icu

- СУБД: PostgreSQL

- Контейнеризация: Docker

Задачи проекта:

1. Расширение функционала словаря-тренажера (аналог Anki)

- Оптимизация текущего модуля, устранение багов.

- Добавление нового функционала для улучшения пользовательского опыта.

2. Внедрение новых ролей пользователей:

- Реализация ролей "Преподаватель" и "Администратор" с соответствующими правами.

- Интеграция с CRM-системой через API для авторизации по ID.

3. Создание модуля уведомлений:

- Страница /notifications для студентов и персонала, где можно включить уведомления.

- Возможность массовой рассылки уведомлений с фильтрацией по группам, филиалам и т. п.

Требования к кандидату:

- Уверенное владение Node.js и TypeScript.

- Опыт работы с PostgreSQL, Knex, Koa.

- Навыки интеграции с внешними API.

- Умение работать в команде и адекватно коммуницировать.

Ожидаемые результаты по завершении 3 месяцев:

- Функционал словаря-тренажера расширен и оптимизирован.

- Новые роли пользователей внедрены и интегрированы с CRM.

- Модуль уведомлений разработан и успешно функционирует.

Примечание:

Сейчас над проектом работает фулстек-разработчик. Фрилансер подключается для усиления бэкенд-части и точечной помощи по задачам.



В сопроводительном письме укажите, пожалуйста, предполагаемый бюджет на выполнение данного проекта.