Нужно написать скрипт для оплаты в интернет-магазине. CMS Hostcms. Скрипт предполагает при нажатии на кнопку оплатить, перенос на страницу банка. Договор с банком есть, тех документация по интеграции предоставлю. Подробности исполнителю. Оплата по факту. ...
Бекенд веб-приложения для анализа активов
Есть таблица в Эксель, в которой на разных вкладках по введенным данным проводится анализ различных информационных активов и выдается результат. Условно говоря, пользователь вводит исходные данные, выбирает некоторые данные из уже имеющихся в таблице и получает результат анализа на выходе. Нужно подготовить бекенд для функционирования этого в веб. Требуется регистрация, различные пользователи со своими правами, кабинет пользователя, поддержка разных языков интерфейса..довольно стандартные вещи.
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