Бекенд веб-приложения для анализа активов

Есть таблица в Эксель, в которой на разных вкладках по введенным данным проводится анализ различных информационных активов и выдается результат. Условно говоря, пользователь вводит исходные данные, выбирает некоторые данные из уже имеющихся в таблице и получает результат анализа на выходе. Нужно подготовить бекенд для функционирования этого в веб. Требуется регистрация, различные пользователи со своими правами, кабинет пользователя, поддержка разных языков интерфейса..довольно стандартные вещи.