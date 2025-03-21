Добрый день!

Пожалуйста, только люди с опытом работы с битриксом. Нужно качественное решение.



Битрикс. 70к товаров, будет больше. около 1800 фильтров.

Страница категории не грузится, появляется Query error! на процессе подгрузки фильтров.

Нужно решить вопрос: либо ограничить вывод фильтров на страницу только для товаров, которые есть в данной категории, либо каким то вашим способом.