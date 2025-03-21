Требуется разработка Telegram-бота, который будет интегрирован с Марзбан панелью. Бот должен автоматически сохранять данные пользователей на Google Диск в формате base64, генерируя прямую ссылку для скачивания. Также необходимо обеспечить синхронизацию изменений в конфигурациях панели с уже созданными данными на Google Диске.
Битрикс. Долгая загрузка страница категории, много фильтров.
Добрый день!
Пожалуйста, только люди с опытом работы с битриксом. Нужно качественное решение.
Битрикс. 70к товаров, будет больше. около 1800 фильтров.
Страница категории не грузится, появляется Query error! на процессе подгрузки фильтров.
Нужно решить вопрос: либо ограничить вывод фильтров на страницу только для товаров, которые есть в данной категории, либо каким то вашим способом.
Заявки фрилансеров
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