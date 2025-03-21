Битрикс. Долгая загрузка страница категории, много фильтров.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки19 просмотров

Добрый день!

Пожалуйста, только люди с опытом работы с битриксом. Нужно качественное решение.

Битрикс. 70к товаров, будет больше. около 1800 фильтров.
Страница категории не грузится, появляется Query error! на процессе подгрузки фильтров.
Нужно решить вопрос: либо ограничить вывод фильтров на страницу только для товаров, которые есть в данной категории, либо каким то вашим способом.

1С-БитриксОптимизация кодаУстранение ошибок
месяц назад
hiberok
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