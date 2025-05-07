Сделать подключение платежки к битриксу (надо доработать модуль), вторую платежку модуль модернизировать.

Развернуть скрипты обмена C CDN, сделать настройку битрикса чтобы он брал фото с CDN.

Ну и надо помочь настроить Elasticsearch.

+ Сравнить 2 базы данных, в одной из них, надо заменить имя пользователя.



оплата криптой, можно в 2 этапа.



Тз прикрепелено, присылайте ваш телеграм.