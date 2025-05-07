Битрикс - доработать платежки и обмен CDN

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки14 просмотров

Сделать подключение платежки к битриксу (надо доработать модуль), вторую платежку модуль модернизировать.
Развернуть скрипты обмена C CDN, сделать настройку битрикса чтобы он брал фото с CDN.
Ну и надо помочь настроить Elasticsearch.
+ Сравнить 2 базы данных, в одной из них, надо заменить имя пользователя.

оплата криптой, можно в 2 этапа.

Тз прикрепелено, присылайте ваш телеграм.

1С-БитриксДоработка сайтовИнтеграция платежных систем
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