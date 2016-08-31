Битрикс - исправить ошибки выгрузки для Яндекс Маркет (market.yandex)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки198 просмотров
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Добрый день!

С недавнего времени в прайслисте появились следующие ошибки:

[table]1. Ошибки при разборе файла:

scheme: local_delivery_cost (строка 16, столбец 8)

Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Wrong parent "offers" for the tag: XML tag "sales_notes" (строка 17, столбец 13)

2. -Не указана обязательность предоплаты.

По словам сотрудника магазина, доставка товара осуществляется только после 100% предоплаты. Информацию о том, что Вы работаете только на условиях предоплаты, необходимо указать в прайс-листе, в теге sales_notes. Обратите внимание, что в данном теге присутствует ограничение по длине сообщения - 50 символов.[/table]Требуется отредактировать скрип выгрузки yandex_run.php - что выгрузка проходила корректно.

Сайт: норд-с.рф

7 лет назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо - отличная работа. Быстро и по по приемлемой цене.
Вся информация по задаче была предоставлена быстро. Коммуникация на хорошем уровне. Оплата во время. Владимир, спасибо!
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