Битрикс - исправить ошибки выгрузки для Яндекс Маркет (market.yandex)

Добрый день!

С недавнего времени в прайслисте появились следующие ошибки:

[table]1. Ошибки при разборе файла:

scheme: local_delivery_cost (строка 16, столбец 8)

Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Wrong parent "offers" for the tag: XML tag "sales_notes" (строка 17, столбец 13)

2. -Не указана обязательность предоплаты.

По словам сотрудника магазина, доставка товара осуществляется только после 100% предоплаты. Информацию о том, что Вы работаете только на условиях предоплаты, необходимо указать в прайс-листе, в теге sales_notes. Обратите внимание, что в данном теге присутствует ограничение по длине сообщения - 50 символов.[/table]Требуется отредактировать скрип выгрузки yandex_run.php - что выгрузка проходила корректно.

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