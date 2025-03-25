Битрикс - немного подправить карточку товара

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Бирикс, решение Аспро.
Надо вывести цену торгового предложения (согласно коэф), а не показывать цену всегда за кг.
т.е. если указано 0,15 от цены значит в карточке товара показываем 15% от цены.

подробнее:
такая проблема, что торговые предложения, в каждом указана стоимость за кг, а торговое предложение основывается на коэффициенте, этот как бы вес. те указывается в ТП цену за 1кг, а коэффициент например 0.15 (150гр те рыбы). и в карточке товара должна меняться цена согласно указанному коэффициент те весу, от 1кг.

например если 1кг стоит 1000руб, то 0.15 стоит 150 руб, а если коэффициент 1.4 (т.е. 1.4кг) то цена ТП 1400 руб.

те надо вывести цену за ТП.

а в каталоге, показываем цену за ТП у кого из ТП сортировка выше.

есть еще задачи.

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sergmakaron
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