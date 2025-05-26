Битрикс несколько задач на нескольких сайтах битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Битрикс (Аспро) поправить расчет торговых предложений в каталоге (js) как в десктопе так и в моб.

На 2 других сайтах Битрикс заменить родную капчу на Гугле v3 в нескольких местах (4-5 мест), т.е. прекратить спам.

на четвертом, тоже битрикс, спарсить каталог, разложить все свойства в инблок, и вывести фильтрацию по категориям и некоторым свойствам.

оплата в 2 этапа.

JavaScriptАСПРОБитрикс24Доработка сайтовПарсинг данных
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