Битрикс (Аспро) поправить расчет торговых предложений в каталоге (js) как в десктопе так и в моб.

На 2 других сайтах Битрикс заменить родную капчу на Гугле v3 в нескольких местах (4-5 мест), т.е. прекратить спам.

на четвертом, тоже битрикс, спарсить каталог, разложить все свойства в инблок, и вывести фильтрацию по категориям и некоторым свойствам.

оплата в 2 этапа.