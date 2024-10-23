Битрикс - платежки, CDN + несколько задач

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки20 просмотров

ТЗ прикрепил, требуется оперативное решение.

Оценить работу, пионеры не требуются.

оплата в 2 этапа, без предоплат. Любым методом.

1С-БитриксИнтеграция платежных систем
день назад
Андрей
 
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2 часа назад
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