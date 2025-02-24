Битрикс программирование разделов сайта: Поиск, 404, Новости, Статьи

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки20 просмотров

Надо интегрировать вёрстку разделов сайта:

- Страница поиска и быстрый поиск в хэдере

- Страница ошибки 404

- Новости + Детальная

- Статьи + Детальная

Основная программная часть готова, для некоторых надо будет что-то допрограммировать.

Более подробно в приложенном ТЗ.

1С-БитриксИнтеграция верстки
6 дней назад
isuslov
Иван 
35 лет
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3 дня назад
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