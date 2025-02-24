Необходимо запустить веб-приложение, написанное на Spring Boot, и проверить его работоспособность. Требуется предоставить подробное объяснение процесса: настройки, зависимости и используемые инструменты. Формат отчета может быть текстовым или в виде видеозаписи экрана.
Битрикс программирование разделов сайта: Поиск, 404, Новости, Статьи
Надо интегрировать вёрстку разделов сайта:
- Страница поиска и быстрый поиск в хэдере
- Страница ошибки 404
- Новости + Детальная
- Статьи + Детальная
Основная программная часть готова, для некоторых надо будет что-то допрограммировать.
Более подробно в приложенном ТЗ.
Заявки фрилансеров
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