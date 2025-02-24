Требуется доработка готового бота на Python для получения данных о матчах и коэффициентах через Pinnacle API. Бот должен проверять информацию на сайте Line4Bet и выводить отфильтрованные данные пользователям. Также необходимо реализовать функционал управления подписками, отправки сообщений и настройки параметров. Все исходники уже имеются.