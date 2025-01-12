Битрикс. Сделать доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки187 просмотров

Приветствую есть сайт на CMS Битрикс

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1p1fxs9V0nyio760zy5dX6n2swFbIO6HrTJmLw5IqYmI/edit?usp=sharing

Прошу написать стоимость и контакты (Телега)

1С-БитриксДоработка сайтов
4 месяца назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
85 отзывов
4 месяца назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
127 отзывов
4 месяца назад