Разработать сайт, который будет работать через API сервиса временных почт. Необходим функционал личных кабинетов для пользователей и возможность пополнения баланса. Сайт должен предоставлять пользователям временные почты, получать коды через API и иметь возможность перепродажи услуг. Также требуется разработка собственного API как прослойки к API smsbower.
Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков в crm
В список Компаний Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков
Откуда клиент берет данные:
https://www.cbr.ru/banking_sector/cred...ullCoList/ Банки
https://zaim.com/reestr-mfo/ МФО
Необходимо ежедневно получать данные по МФО и банкам в элементы Компаний Б24 (именно при первой загрузке получить новые, а после обновлять)
Так же необходимо записывать данные в поля, например ИНН и тп
ТЗ на данный момент подробное не составляли, интересует возможность и суммы по реализации запроса, с дальнейшем переходом на составление ТЗ и сотрудничества по указанному проекту
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