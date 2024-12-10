Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков в crm

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки53 просмотра

В список Компаний Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков
Откуда клиент берет данные:
https://www.cbr.ru/banking_sector/cred...ullCoList/ Банки
https://zaim.com/reestr-mfo/ МФО
Необходимо ежедневно получать данные по МФО и банкам в элементы Компаний Б24 (именно при первой загрузке получить новые, а после обновлять)
Так же необходимо записывать данные в поля, например ИНН и тп
ТЗ на данный момент подробное не составляли, интересует возможность и суммы по реализации запроса, с дальнейшем переходом на составление ТЗ и сотрудничества по указанному проекту

Битрикс24Парсинг данных
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guest_1733825498725
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