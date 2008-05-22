Нужно разработать программу, которая будет парсить из интернета новости на железнодорожную тематику, а также предложения о продаже-покупке ж.д. техники и запчастей к ней с указанием даты опубликования и контактной информацией продавцов и покупателей.
Бизнес портал, справочник, объявления, торги
Интересует скрипт бизнес портал, справочник, объявления, торги, тендеры, транспорт, туризм все в одном пакете.
Кто имеет опыт работы в данной области?
Возможна ли многоязычность?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Аутентификация пользователей с использованием графических паролей. веб-сервис, либо локальное приложение. срочность: крайний срок - вечер 24.05 размер оплаты: обсудим СУТЬ: Пользователь регится в системе. Выбирает ...Завершен17 лет назад
Требуется доработка вывода статистики для продавцов и партнеров (Joomla + VM 1.0.14 + Virtuemart Affiliate Manager + Multi-Vendor Support hack). Должен быть единый аккаунт как для вендоров, так и для партнеров, продавцы должны видеть и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать систему электронных продаж на базе PHP+MySQL. За техническим заданием обращатся на электронный ящик [email protected]. Туда же можете высылать ваши резюме. Проект серьезный и интересный.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать php-скрипт с mysql-базой, состоящий из 3-х модулей: 1. Паук. По урлу сайта сохраняет адреса всех его страниц в базе, в отдельные поля заносятся Титлы страниц, Заголовки в тегах Х1, Х2,... ...Закрыт17 лет назад
- $100
Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa Оплата: Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать флеш игру с модулем рейтингов, наподобие "волка котрый ловил яйца". дизайн героя и драфт-дизайн страниц (игры и поля рейтинга) утвержден. в дальнейшем игра будет встроена в ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Сделать скриптик с авторизацией для обновления прайса. Пример самого прайса, интерфейс и выходной документ прикрепил. Все предложения сюда.Завершен17 лет назад
- $50
Общая задача - прикрутить управляемую галерею на сайт - В галерее д.б. разделы, в каждом разделе - маленькие картинки, причем пропорции картинок произвольные. Картинки представлены матрицей 3х3. Если их больше - страницы. ...Закрыт17 лет назад
- $20
Срочно требуется программист знающий на отлично ActionScrip 3.0, xml, php, MySQL. Работы не много, но нужно срочно. Все детали при переписке. Заранее спасибо.Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад