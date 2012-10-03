Требуется устранение ошибки после установки компонента для "JomSocial" CMS Joomla. Не могу добавить фото в категорию компонента «Photo Battle for Jomsocial 1.0.0» http://rghost.ru/39638553 CMS Joomla при добавлении пишет "There are not enough photos in ...
Большой проект (аукцион + купонатор + портал)
Описание проекта:
Ищу фрилансера, желательно одного, готового создать крупный проект.
В дальнейшем будут другие ответвления проекта - надеюсь работать именно с исполнителем основного проекта.
Сначала будут три этапа: аукцион на понижение (типа unoff.ru)
потом купонатор (типа биглиона и сотни других)
потом портал (специфичный но об этом позже)
Дизайн страниц мой.
Нужна верстка, программирование. Можно готовый движок, будет одна общая админка для всех этапов. Будут аккаунты, у аккаунта будет совй счет. Для всех этапов должен быть общий счет. Это надо учесть.
Подробнее исполнителю, чья цена устроит и сроки (желательно до конца года)
Ответ можно и здесь, но продублируйте на почту [email protected]
Обязательные требования:
- достойное портфолио
- не новичок
- связь по e-mail, аське, скайпу и телефону
Заявки фрилансеров
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