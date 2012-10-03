Большой проект (аукцион + купонатор + портал)

Описание проекта:

Ищу фрилансера, желательно одного, готового создать крупный проект.

В дальнейшем будут другие ответвления проекта - надеюсь работать именно с исполнителем основного проекта.

Сначала будут три этапа: аукцион на понижение (типа unoff.ru)

потом купонатор (типа биглиона и сотни других)

потом портал (специфичный но об этом позже)

Дизайн страниц мой.

Нужна верстка, программирование. Можно готовый движок, будет одна общая админка для всех этапов. Будут аккаунты, у аккаунта будет совй счет. Для всех этапов должен быть общий счет. Это надо учесть.

Подробнее исполнителю, чья цена устроит и сроки (желательно до конца года)

Ответ можно и здесь, но продублируйте на почту [email protected]

Обязательные требования:

- достойное портфолио

- не новичок

- связь по e-mail, аське, скайпу и телефону