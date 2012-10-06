Нужно немного дописать скрипт компонента Bookit
Большой сайт уровня социальной сети
Нужно сделать крупный сайт уровня социальной сети.
Оплата 15-20$ час.
Технологии: php, symfony, phpunit, memcached, linux, bash.
пишите скайп.
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