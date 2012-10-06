Большой сайт уровня социальной сети

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок266 просмотров

Нужно сделать крупный сайт уровня социальной сети.

Оплата 15-20$ час.

Технологии: php, symfony, phpunit, memcached, linux, bash.

пишите скайп.

LinuxPHPSymfony
13 лет назад
smile1279
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ferz721
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$4500
120 дней

Заявки фрилансеров

ferz721
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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