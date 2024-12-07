Требуется адаптировать инструкцию для создания учебного проекта на Java с использованием JDK 20, GlassFish 7.0.3, Jakarta 10 и NetBeans IDE 18. Результатом должен быть рабочий проект, который можно развернуть в указанной среде. Необходимо предоставить краткую инструкцию, с описанием типа создаваемого проекта и шагами с примерами скриншотов.
Бот для автоматического выставления товара на Playerok
Нужен Telegram-бот для автоматизации выставления товаров на платформе Playerok. Бот будет помогать мне, как продавцу, упрощать процесс добавления товаров и экономить время.
Функционал: бот запрашивает название товара, описание и загружает обложку. Затем уточняет, сколько одинаковых товаров нужно выставить, их цену и спрашивает, нужно ли использовать премиум-опцию.
Необходимо добавить возможность задавать одинаковое описание для всех товаров с помощью toggle-кнопки, чтобы включать или отключать эту настройку по необходимости.
Важно, чтобы бот поддерживал массовое добавление товаров: я ввожу данные для нескольких позиций, бот автоматически выставляет их в нужные категории и сохраняет настройки. В дальнейшем я смогу загружать сохраненные настройки, чтобы повторно выставить товары одним нажатием.
Также бот должен спрашивать, нужна ли скидка на товар. Я ввожу цену без скидки и со скидкой через запятую, а бот выставляет товар с учетом скидки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать программу, предназначенную для незрячих пользователей, которая будет озвучивать все действия на ноутбуке. Программа должна поддерживать английский, казахский и русский языки, работать через лицензионный ключ. Возможная реализация включает использование API Chat GPT. Образец программы прилагается.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка программы запуска прикладного программного обеспечения. Подробности и требования указаны в техническом задании. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения проекта.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка парсера для соцсетей: Youtube, Instagram и TikTok. Задача включает сбор данных о наиболее популярным авторам за неделю и создание статистики Топ 100. Проект будет осуществляться поэтапно, начиная с простых функций. Возможность добавления ограничений. Подробности обсуждаются при наличии интереса и опыта.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо подключить сервис пуш-уведомлений к приложению Mattermost, включая сборку приложения с учетом документации. Также требуется настроить пайплайн на GitLab для автоматической пересборки при выходе новых версий Mattermost.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка программной системы для директора аптеки для управления товарами и поставщиками. Необходимы диаграммы IDEF0 с декомпозицией, IDEF3, диаграмма прецедентов, диаграмма действий, диаграмма классов и диаграмма последовательности. Система должна обеспечивать хранение сведений о товарах, поставщиках, а также возможность формирования отчетов и заявок на закупку.Закрыт4 месяца назад
Требуется настроить сервер для создания VPN и интегрировать его с Telegram ботом. Необходим опытный разработчик с навыками в VPN, протоколах и шифровании трафика. Пример функционала можно увидеть в боте VlesVPNbot. Заказ включает в себя длительное сотрудничество и обсуждение деталей ТЗ с исполнителем.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется Senior Go разработчик для работы над логистической платформой с микросервисной архитектурой. Работа в команде из 30 человек, включая 7 бекенд-разработчиков. Стек технологий: Go, MongoDB, ClickHouse, Kafka, K8s, Docker, event-driven, Postgresql и REST. Основные задачи: проектирование решений, оптимизация компонентов и развитие инженерной культуры. Удаленная работа.Закрыт5 месяцев назад
Требуется доработка и модернизация Автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» для интеграции с Порталом государственных услуг. Срок выполнения заказа составляет 5 дней с момента заключения договора. Подробности указаны в техническом задании.Закрыт4 месяца назад
Необходимо разработать прикладное ПО, способное подключаться к 28 COM-портам с SIM-картами. Программа должна обеспечивать возможность совершать звонки между портами, отправлять SMS и запрашивать баланс. Ожидается возможность 3-7 звонков продолжительностью 3-6 минут и отправка от 5 до 30 SMS после каждого звонка.Закрыт4 месяца назад