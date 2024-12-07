Нужен Telegram-бот для автоматизации выставления товаров на платформе Playerok. Бот будет помогать мне, как продавцу, упрощать процесс добавления товаров и экономить время.

Функционал: бот запрашивает название товара, описание и загружает обложку. Затем уточняет, сколько одинаковых товаров нужно выставить, их цену и спрашивает, нужно ли использовать премиум-опцию.

Необходимо добавить возможность задавать одинаковое описание для всех товаров с помощью toggle-кнопки, чтобы включать или отключать эту настройку по необходимости.

Важно, чтобы бот поддерживал массовое добавление товаров: я ввожу данные для нескольких позиций, бот автоматически выставляет их в нужные категории и сохраняет настройки. В дальнейшем я смогу загружать сохраненные настройки, чтобы повторно выставить товары одним нажатием.

Также бот должен спрашивать, нужна ли скидка на товар. Я ввожу цену без скидки и со скидкой через запятую, а бот выставляет товар с учетом скидки.