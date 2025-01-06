Бот для автоматизации рассылок и управления Telegram-аккаунтами

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок226 просмотров

Здравствуйте, нужен личный телеграмм БОТ для рассылок сообщений по чужим группам или каналов с определенной периодичностью с добавлением телеграмм аккаунтов.
Ключевые возможности:
Добавление и управление аккаунтами: Поддержка авторизации через код и прокси.
Добавление необходимых групп или каналов
Настройка рассылок: Гибкая настройка текстов, фото и интервалов для отправки сообщений.
Управление задачами: Возможность просмотра, запуска и остановки активных задач.
Интерактивное меню: Удобный выбор действий через кнопки Telegram-бота.
Важно: чтобы имелась возможность протестировать бот перед покупкой, подойдет готовый уже разработанный вариант

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