Здравствуйте, нужен личный телеграмм БОТ для рассылок сообщений по чужим группам или каналов с определенной периодичностью с добавлением телеграмм аккаунтов.

Ключевые возможности:

Добавление и управление аккаунтами: Поддержка авторизации через код и прокси.

Добавление необходимых групп или каналов

Настройка рассылок: Гибкая настройка текстов, фото и интервалов для отправки сообщений.

Управление задачами: Возможность просмотра, запуска и остановки активных задач.

Интерактивное меню: Удобный выбор действий через кнопки Telegram-бота.

Важно: чтобы имелась возможность протестировать бот перед покупкой, подойдет готовый уже разработанный вариант