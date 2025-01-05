Требуется разработка системы для онлайн-продажи и бронирования мест в спортивные секции. Необходимо создать админ-панель для формирования расписания с учетом ограниченного количества мест на каждую секцию, аналогично системе бронирования в кинотеатрах. Использование Joomla 5 является обязательным.
Бот для полуручного обновления цен
Добрый день! Нужен бот для обновления цен из базы данных mysql в магазин каспи кз.
Бот должен авторизоваться и поменять цены порядка 1500 товаров.
Выбранный исполнитель
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