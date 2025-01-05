Бот для полуручного обновления цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка25 просмотров

Добрый день! Нужен бот для обновления цен из базы данных mysql в магазин каспи кз.

Бот должен авторизоваться и поменять цены порядка 1500 товаров.

Создание ботов
5 месяцев назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
44 минуты назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
5 месяцев назад
$400
10 дней
Отлично справился !!! Рекомендую !!! В срок и качественно !
Много раз работал с Максимом, проверенный заказчик. Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
5 месяцев назад
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