Требуется разработать Telegram-бота для покупки и продления прокси с сайта spaceproxy.net. Бот должен поддерживать команды для покупки прокси, продления на выбранный период, отображения баланса и уведомления о низком балансе. Также необходимо реализовать функционал для проверки статуса прокси по IP и добавления/удаления сотрудников с инструкцией по запуску бота.