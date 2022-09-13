Бот для торговли на криптовалютной бирже по постам из твиттера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка215 просмотров

Необходимо разработать бота, который будет в автоматическом режиме торговать на криптовалютной бирже по постам из твиттера.

Бот должен открывать сделки:

- по ключевым словам;

- по картинкам, где есть ключевые слова;

- по картинкам, где изображены определённые объекты.

Отклики оставляйте только в том случае, если имеете опыт работы с искусственным интеллектом и криптобиржами.

К отклику сразу добавляйте портфолио разработанных вами подобного рода проектов!

3 года назад
nikq1
55 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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