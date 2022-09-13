Требуется разработать сайт для 3D Арт студии, который будет презентовать услуги и привлекать клиентов. Необходимо создать главную страницу с информацией о студии и каталог страниц. Все тексты и фотографии будут предоставлены. Примеры сайтов доступны для ознакомления.
Бот для торговли на криптовалютной бирже по постам из твиттера
Необходимо разработать бота, который будет в автоматическом режиме торговать на криптовалютной бирже по постам из твиттера.
Бот должен открывать сделки:
- по ключевым словам;
- по картинкам, где есть ключевые слова;
- по картинкам, где изображены определённые объекты.
Отклики оставляйте только в том случае, если имеете опыт работы с искусственным интеллектом и криптобиржами.
К отклику сразу добавляйте портфолио разработанных вами подобного рода проектов!
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