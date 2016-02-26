Бот для выполнения задания для SEO-SPRINT

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки708 просмотров

нужна программка для автоматического выполнения задания на сайте seosprint.net. Программа должна сам открывать задание и ставить ответ шаблон, заранее приготовленный ( он будет один ко всем заданиям) и отправлять на проверку.Открывать следующее задание , вставлять ответ и т.д

9 лет назад
aleks2112
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется сайт

    $13

    Нужно создать сайт промышленного оборудования- термическое оборудование и климатические камеры Необходимо: 1) продвинутый и красивый дизайн 2) удобное управление 3) добавление новостей 4) удобное изменение информации, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипты для сайте. Один сложный, другие стандартные

    Добрый день коллеги. Нужно сделать по сути 4 страницы. Бюджет 14.000р. 1. главная. Скрипты для этой страницы:  кликабельное меню сверху  вход/регистрация на сайте  счетчик оставшихся мест, единственное с чем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу Python кодера, для исправления ошибок и переноса сайта.

    Необходимо найти и исправить ошибки в коде сайта roomas.ru Покупал данный сайт на бирже, после чего он проработал 2 недели, упал и больше не поднялся. Необходимо найти и исправить ошибки по сайту, ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка игрового хостинга

    $100

    Есть разработанный на половину продукт его нужно доделать.  Сделать:  1) Автоматическую установку карт.  2) Сделать модули для чтобы с одного модуля грузились данные для одной игры с другого файла уже другая игра ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Расширение pluginа для Wordpress

    $50

    Здравствуйте, Нужно расширить функционал следующего плагина: http://codecanyon.net/item/woocommerce-delivery-slots/7323634 Надо добавить одну из функций: либо чтобы отпуска можно было устанавливать для каждого слота по отдельности, ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по сайту на CMS ModX

    Доработки и корректировки для сайта atomfashion.com  1. Доработать возможность добавления двух блоков текста из админ-панели сайта   На примере страницы atomfashion.com/shop-male...  Добавляем блок текста в начале страницы перед товаром (сверху ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лэндинг нужно сделать

    1) Нужно сделать продающую страницу для одного из товаров представленного на основном сайте . Специфику сайта можно глянуть : 80gradusov.ru   Обязательно , при приложении сотрудничества необходимы примеры уже выполненных работ ( нужно понять ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • JS срипт для замена одной картинки на другую

    $5

    Нужен скрипт такого плана: На веб-странице есть картинки превью небольшого размера (не более 400х300 пикселей). Нужно чтобы при клике по картинке она менялась на другую мною указанную (промо сайта) а по средине ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доделать проект на wordpress

    $50

    Есть вёрстка, надо привести в соответствие макету расположение объектов, размер и типы шрифтов, проверить кроссбраузерность, в том числе для моб устройств (никакого адаптива, надо просто чтобы всё влезало и не рассыпалось). Доделать программную часть, доставить, настроить ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад