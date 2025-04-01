Бот с автоматической записью в VFS Global Bulgaria

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок83 просмотра

Нужно настроить бота на подачу на визу С в Болгарию из Москвы в VFS Global.

C автоматической записью ФИО, номер паспорта и срок действия.

Создание ботов
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