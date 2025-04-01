Необходимо разработать информационный сайт на WordPress, используя выбранный шаблон. Требуется помощь в определении доступных шаблонов для различных страниц. Также нужно создать заглушку с информацией об организации на время разработки, используя тот же шаблон. Заглушка должна быть готова завтра.
Бот с автоматической записью в VFS Global Bulgaria
Нужно настроить бота на подачу на визу С в Болгарию из Москвы в VFS Global.
C автоматической записью ФИО, номер паспорта и срок действия.
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