Здравствуйте, ув. исполнители! Есть сайт на opencart, находится на vps сервере. Что нужно сделать: 1. Маленькое задание в админке... В разделе заказы... Нужно сделать так, что бы выбрав галочками заказы, можно было ...
Бот (скрипт) для выполнения человеческих действий на сайте
Задача: Автоматизировать действия в браузере
Действия:
1. Авторизация по сертификату .cer (IE)
2. Авторизация по логину и паролю
3. Открыть страницу из фрейма
4. Заполнить поле (текст)
5. Нажать кнопку
6. Дождаться загрузки страницы
7. Заполнить поля (текст, дата) из файла txt
8. Нажать кнопку
9. Сохранить pdf из открывшегося окна
10. Вернуться в предыдущее окно
11. Нажать кнопку в модальном окне
12. Если не конец списка, начать с пункта 3
Реализация возможна как отдельной программой, так и скриптом js, расширением для браузера, скриптом для ZennoPoster (ZennoBox), Human Emulator.
Предлагайте варианты реализации, сроки.
Бюджет - до 3000 рублей.
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