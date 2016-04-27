Бот (скрипт) для выполнения человеческих действий на сайте

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки60 просмотров

Задача: Автоматизировать действия в браузере

Действия:

1. Авторизация по сертификату .cer (IE)

2. Авторизация по логину и паролю 

3. Открыть страницу из фрейма

4. Заполнить поле (текст)

5. Нажать кнопку

6. Дождаться загрузки страницы

7. Заполнить поля (текст, дата) из файла txt 

8. Нажать кнопку 

9. Сохранить pdf из открывшегося окна 

10. Вернуться в предыдущее окно

11. Нажать кнопку в модальном окне

12. Если не конец списка, начать с пункта 3

Реализация возможна как отдельной программой, так и скриптом js, расширением для браузера, скриптом для ZennoPoster (ZennoBox), Human Emulator.

Предлагайте варианты реализации, сроки.

Бюджет - до 3000 рублей.

JavaScript
9 лет назад
lekar536
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$45
2 дня
Дмитрий доработал проект полностью с дополнительными пожеланиями. Рад, что все корректировки были достаточно быстро выполнены. Результат полностью устраивает.
Спасибо за интересный проект, узнал для себя что-то новое. Сотрудничеством доволен, рекомендую Александра как терпеливого и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад

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