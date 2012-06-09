Букмекерская контора, доработка отдельных модулей

Доброго времени суток.

Требуется исполнитель (возможно несколько) на доработку (фактически написание с нуля в новом виде) отдельных модулей - разделов для букмекерской конторы.

Проект существующий, но в связи с необходимостью добавления новых функций принято решение о его доработке.

Что конкретно необходимо (речь идет о написание самого функционала, ТЗ, дизайн, верстка и т.п. будут предоставлены) :

- Обработка базы событий, результатов, ставок (система фильтров)

- Интерфейс панели администратора

- Интерфейс пользователя

Работа возможна над каждым из разделов в отдельности.

Мы работаем на Kohana, так что выполнение задания на данном фреймворке приветствуется.

Условия работы и ТЗ обсуждаются.