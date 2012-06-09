Необходим готовый шаблон на тему автосервиса. Расположение модулей как на дефолтном шаблоне. Cвязь по icq.
Букмекерская контора, доработка отдельных модулей
Доброго времени суток.
Требуется исполнитель (возможно несколько) на доработку (фактически написание с нуля в новом виде) отдельных модулей - разделов для букмекерской конторы.
Проект существующий, но в связи с необходимостью добавления новых функций принято решение о его доработке.
Что конкретно необходимо (речь идет о написание самого функционала, ТЗ, дизайн, верстка и т.п. будут предоставлены) :
- Обработка базы событий, результатов, ставок (система фильтров)
- Интерфейс панели администратора
- Интерфейс пользователя
Работа возможна над каждым из разделов в отдельности.
Мы работаем на Kohana, так что выполнение задания на данном фреймворке приветствуется.
Условия работы и ТЗ обсуждаются.
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