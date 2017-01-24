Общее описание Система представляет собой web-приложение, для работы с запросами по оказанию технической поддержки разного характера. Пользователи Категории пользователей, которые будут пользоваться системой: Администраторы (приём заявок и оказание помощи клиентам);Менеджеры (закупки необходимого ...
Чуток внести дополнения в доску объявлений
Чуток внести дополнения вдоску объявлений на instantcms / www.bbssochi.ru нужно 1) добавить пункт КОНТАКТЫ и ЦЕНА 2)сделать выборку объявлений по ценам 3) добавить возможность размещения фото не
1, а до 5 шт. оплата 500 руб.
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