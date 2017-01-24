Чуток внести дополнения в доску объявлений

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Закрытнет заявок110 просмотров

Чуток внести дополнения вдоску объявлений на instantcms / www.bbssochi.ru  нужно 1) добавить пункт КОНТАКТЫ и ЦЕНА 2)сделать выборку объявлений по ценам 3) добавить возможность размещения фото не

1, а до 5 шт. оплата 500 руб. 

8 лет назад
guest_14852505244765
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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