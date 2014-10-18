Cлетают ползунки фильтров

Слетают при перемещении ползунки фильтров в каталоге. Но иногда работают нормально. В разных браузерах по разному. Эффект наблюдается как на хостинге, так и локально. Нужно помочь разобраться. Сайт на Bitrix. Доступ в админку предоставлю. Нужно исправить в копии. На рабочий сайт перенесу сам.

Предлагайте цену.