Требуется создать базу данных для футбольного сайта по турнирам/клубам/игрокам/матчам. На основе вводе результатов матчей статистика должна обновляться онлайн. Где, что и как должно выглядеть покажу, естественно. Сайт построен на DLE. Тех, кто ...
Cлетают ползунки фильтров
Слетают при перемещении ползунки фильтров в каталоге. Но иногда работают нормально. В разных браузерах по разному. Эффект наблюдается как на хостинге, так и локально. Нужно помочь разобраться. Сайт на Bitrix. Доступ в админку предоставлю. Нужно исправить в копии. На рабочий сайт перенесу сам.
Предлагайте цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть папка js. В ней файл: 123.js (помимо него есть еще куча файлов) Нужно сделать так, чтобы этот файл можно было запросить только если выполняется 2 условия: 1. Запрос с хрома ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать приложение для facebook, которое будет плагином для flash приложений ресурса (игры и т.д.). Работа плагина построена таким образом - владелец приложения устанавливает приложении и через приложение выводится моя информация. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте коллеги, есть кто нибудь кто зарегистрирован на www.nulled.cc с сообщениями от 250, нужно скачать скрипт под хайдом.Закрыт11 лет назад
Ищу программиста, который сможет внести изменения в функционал Yii двига. Есть ТЗ. Хочу отметить, что я ищу программиста с перспективой на будущее: внесение изменений в код двига, доработка функционала, написание новых скриптов. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
На локалке есть сайт, построенный на CMS Prestashop. Нужно решить несколько проблем, которые возникли во время создания: 1. Главное меню сайта (мегаменю) не переводится в режим мобильного отображения - javascript не добавляет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ссылку на сайт дам при общении. Переговоры ведуться через скайп. Пишите скайп, добавлю. Оплата по факту!Закрыт11 лет назад
- $100
Нужно создать сайт кино (чтобы можно было смотреть и скачивать торрент) Перед началом работы нужно будет установить движок, шаблон, парсер контента. Оплата только за полностью выполненную работу (поэтапная оплата ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить карусель выполненную на NexGenGallery. Сейчас есть карусель на главной странице (изображение прикреплено) - при нажатии на изображение происходит переход на внутреннюю стр. Там используется та же карусель (общие изображения с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо внести 4 правки в проект на .Net/C#. Задачи включают работу с серверным кодом (C#) (меньшая часть) и HTML/CSS/JS/jQuery (большая часть). Подробное описание каждой задачи и ссылки на макеты вы найдете здесь http://cl.ly/2v042R40370D ...Закрыт11 лет назад