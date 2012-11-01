Cоздать сайт с готовыми цитатами и sms сообщениями

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Добрый вечер.

Требуется адекватный программист. Необходимо подобрать и настроить движок под спарсенный проект.

Добавить необходимую информацию с других сайтов, и натянуть все на новый макет проекта.

Детали хотелось бы обсудить в личной переписке.

Просьба откликаться людей с отзывами.

( да здравствуйте веблансер, ушел с фриланса )

13 лет назад
icquin
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$1500
10 дней
Антон быстро и четко выполнил поставленную перед ним задачу. Предложил идеи со своей стороны в реализации проекта. Настоящий Профессионал своего дела. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад