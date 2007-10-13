Данные для отрисовки контуров регионов в G.MAPS

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы точные данные для системной прорисовки контуров районов в API GoogleMaps.
Как это сделано на wikimapia.com
Необходимы следующие контуры:
1 этап ) Москва - административные и муниципальные округа Москвы и МО
2 этап ) Россия - федеральные округа
3 этап ) Набор из 10 стран (Европа в основном)
Полагаю что Google API чтото может быть, может быть есть чтото в БД гуглмапс, чтото гдето есть у тех кто связан с GIS.
По сути это наборы точек, которые уже ч/з API обрисовываются как ретушированные области, и чем более точные их координаты, тем более ценна ваша работа.
Спасибо. Жду предложений на FL(adog)bnmg.ru
Предлагайте пожалуйста сразу цену и желательно примеры, прямо с этими данными на карте, для наглядности.
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