Данные для отрисовки контуров регионов в G.MAPS

Необходимы точные данные для системной прорисовки контуров районов в API GoogleMaps.

Как это сделано на wikimapia.com

Необходимы следующие контуры:

1 этап ) Москва - административные и муниципальные округа Москвы и МО

2 этап ) Россия - федеральные округа

3 этап ) Набор из 10 стран (Европа в основном)

Полагаю что Google API чтото может быть, может быть есть чтото в БД гуглмапс, чтото гдето есть у тех кто связан с GIS.

По сути это наборы точек, которые уже ч/з API обрисовываются как ретушированные области, и чем более точные их координаты, тем более ценна ваша работа.

Спасибо. Жду предложений на FL(adog)bnmg.ru

Предлагайте пожалуйста сразу цену и желательно примеры, прямо с этими данными на карте, для наглядности.