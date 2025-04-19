Создайте Telegram-бота на основе aiogram с функционалом: приветствие, триал, подписка с платёжным шлюзом, FAQ и информация о сервисе. Используйте Python, SQLite/PostgreSQL и интеграцию API. Обеспечьте логирование и интерфейс с кнопками и текстом. Срок выполнения - 14 дней. Изучите пример @nashvless для анализа функциональности и структуры команд.
Деякі правки для сайту опенкарт
Є декільта правок з сайтом на опенкарт - там доопрацьована була корзина але після оновлень частково злетіли доопрацювання.
Потрібна оцінка часу щоб виправити.
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