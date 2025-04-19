Деякі правки для сайту опенкарт

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Открыт6 заявок38 просмотров

Є декільта правок з сайтом на опенкарт - там доопрацьована була корзина але після оновлень частково злетіли доопрацювання.

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OpencartДоработка сайтовУстранение ошибок
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