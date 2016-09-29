Динамический ремаркетинг Adwords - написать скрипт парсер

Где REPLACE_WITH_STRING_VALUE должно быть заменено в соответствии с ID товаром на его страничке. То есть в коде страницы товара у каждого товара будут свои dynx_itemid, dynx_pagetype, dynx_totalvalue . Сделать это можно программисту или вручную, или написав специальный парсер, который будет подставлять значения автоматически.