Необходимо подправить уже существующий код, возможно что-то написать заново. Проект на Django/Python Все подробности в скайпе.
Динамический ремаркетинг Adwords - написать скрипт парсер
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Где REPLACE_WITH_STRING_VALUE должно быть заменено в соответствии с ID товаром на его страничке. То есть в коде страницы товара у каждого товара будут свои dynx_itemid, dynx_pagetype, dynx_totalvalue . Сделать это можно программисту или вручную, или написав специальный парсер, который будет подставлять значения автоматически.
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