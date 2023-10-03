Дизайн страницы: верстка, интеграция в вордпресс движок

Добрый день, Артем!

У нас есть следующая работа:

Редизайн нескольких страниц на сайте, сайт на кастомном вп темплейте с кучей кастомного кода, локализациями и так далее. Доработка функционала в кабинете клиента (Google 2FA, Microsoft + Apple SSO Sign In, ряд мелких апдейтов). Движок кабинета клиента полностью кастомный на vue.js Страницы блога - полный редизайн и проработка темплейта поста, профиля автора, страницы с постами

Сайт большой и сложный

Интересует стоимость дизайна страницы с адаптивами, страницы берем только самые максимально сложные, других у нас нет, все с большим количеством контента и тяжелой версткой с высокой детализацией. И примерные сроки на дизайн одной такой страницы. В данный момент у нас есть 5-6 таких страницы и первую можем заказать на пробу. Контент, а также детальные инструкции предоставим . Все англоязычное, как и сайт, РУ рынок нам не интересен.