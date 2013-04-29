DLE 9.0 загрузка изображений к новости, как у 9.8

На ДЛЕ 9.0 версии (у tinymce) есть кнопка загрузки файлов (по сути через неё мы загружаем фотки на сервер к новости)... У ДЛЕ 9.8 версии функционал этой кнопки был расширен (теперь вставляется через фрейм не files.php, а /ajax/upload.php + какие-то скрипты jquery дополнительные). Требуется функционал этой кнопки перенести из ДЛЕ 9.8 на ДЛЕ 9.0... Прикручу на сайт я сам - от вас только архив, в котором будут исправленные файлы + инструкция краткая. Указывайте пожалуйста срок и цену. Спасибо за отклики!