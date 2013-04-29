DLE 9.0 загрузка изображений к новости, как у 9.8

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

На ДЛЕ 9.0 версии (у tinymce) есть кнопка загрузки файлов (по сути через неё мы загружаем фотки на сервер к новости)... У ДЛЕ 9.8 версии функционал этой кнопки был расширен (теперь вставляется через фрейм не files.php, а /ajax/upload.php + какие-то скрипты jquery дополнительные). Требуется функционал этой кнопки перенести из ДЛЕ 9.8 на ДЛЕ 9.0... Прикручу на сайт я сам - от вас только архив, в котором будут исправленные файлы + инструкция краткая. Указывайте пожалуйста срок и цену. Спасибо за отклики!

AJAXDLEjQuery
12 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за помощь! Но, Ренат, сроки - тоже важная деталь )) 10 баллов за терпение и устремленность! Удачи в дальнейших проектах!
Приятный в общении и в работе человек. Рекомендую с ним работать. Извините, что затянул чуток по проекту.

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googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад