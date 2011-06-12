Dle - 9.2 решить вопрос с внешними ссылками

Есть модуль для Шугар СРМ - данный модуль даёт возможность редактировать данные при просмотре. Но редактирование возможно только Контактов и Компаний. Собственно само задание - нужно сделать так, чтобы появилась возможность редактирования всех остальных разделов, в ...
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Добрый день.
Такая проблема, Имеется сайт на dle9,2, все изображения с фотохостингов в новостях считаются как внешние ссылки. Изображения выводятся тегом [img] в настройках "Автоматическое изменение размера для удаленных изображений" стоит параметр 200 пикселей, тоесть изображения кликабельные (увеличивающиеся по клику мышкой).
Надо сделать чтоб эти ссылки не считались внешними.
Есть ещё один сайт dle7,5 с такими же настройками, но изображения не считаются как внешние ссылки.
Как понял такая проблема появилась с версии 8,3, добавили dle_image_begin, для чего это нужно не понял.
Копать надо в /engine/classes/parse.class.php.
Здесь тема где я обсуждал этот вопрос http://www.maultalk.com/topic79409s0.html
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