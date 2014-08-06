Для пост. сотрудничества ищем разработчика NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Здравствуйте. Задачи разные, для выбора кандидата, интересует сколько бы вы взяли за интеграцию верстки в систему на примере voaseo_ru. Спасибо

11 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров