Для сайта на Amiro.CMS требуется доработка

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1. Конвертация значений остатков при импорте товара.

2. Распознавание содержимого колонок файла по названиям колонок.

12 лет назад
nv-formula
Наталья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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