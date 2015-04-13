Добавить к Хром-плагину Toggl интеграцию с Gqueques

Есть тайм-трекинговый сервис Toggl: https://toggl.com

У него есть плагин для хрома для разных таск-менеджеров, который работает так: около задачи в таск-менеджере появляется кнопка Toggl, если на нее нажать, то по API в Toggl посылаются данные, там создается задача с тем же названием и по ней начинается учет времени. Примеры: http://support.toggl.com/toggl-button-chrome-extension/

Код плагина открыт и выложен на гитхабе: https://github.com/toggl/toggl-button

Задача:

У меня есть любимый таск-менеджер Gqueques (https://www.gqueues.com), и для него интеграции с плагином нет. Нужно форкнуть код и сделать такую интеграцию. На скриншоте я показал, как это может выглядеть.

Сроки не горят, бюджет и детали обсудим.